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Власти Германии потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»

Правительство ФРГ призвало Киев удалить сайт «Миротворец». Об этом говорится в ответе кабмина ФРГ на запрос депутатов от фракции Левой партии.

«Федеральное правительство совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и органов власти предпринять действия по его удалению», — сообщается в ответе.

Как отметили в правительстве, несмотря на осуждение сайта со стороны иностранных ведомств, «Миротворец» продолжает работать. Немецкий кабмин пообещал добиваться удаления сайта.

При этом Германия намерена продолжить финансировать проекты по продвижению демократии на Украине.

Документ датирован 16 июля, позже он был размещен в базе бундестага. Внимание на него обратил телеканал RT.

В ноябре 2018 года МИД Германии потребовал закрыть сайт. Так немецкое внешнеполитическое ведомство отреагировало на включение экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в список портала «Миротворец».

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник отметил в ответ на призыв, что официальный Киев не несет ответственности за работу этого ресурса.

Теги: «Миротворец», Германия, требование, сайт
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