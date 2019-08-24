Власти Германии потребовали удалить украинский сайт «Миротворец»

Правительство ФРГ призвало Киев удалить сайт «Миротворец». Об этом говорится в ответе кабмина ФРГ на запрос депутатов от фракции Левой партии.

«Федеральное правительство совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и органов власти предпринять действия по его удалению», — сообщается в ответе.

Как отметили в правительстве, несмотря на осуждение сайта со стороны иностранных ведомств, «Миротворец» продолжает работать. Немецкий кабмин пообещал добиваться удаления сайта.

При этом Германия намерена продолжить финансировать проекты по продвижению демократии на Украине.

Документ датирован 16 июля, позже он был размещен в базе бундестага. Внимание на него обратил телеканал RT.