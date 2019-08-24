Минздрав заявил об отсутствии дефицита инсулина в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,99 +0,39 EUR Бирж. 73,51 +0,83 Brent 58,78 -1,85% USD Нал. 66,73 65,13 EUR Нал. 74,54 72,76 USD ЦБ 65,60 -0,02 EUR ЦБ 72,62 -0,21 EUR/USD 1,1135 +0,0055 BTC/USD Бирж. 10 008,00 -399,00 IMOEX 2 660,74 -0,54% RTSI 1 268,45 -1,11% DJIA 25 628,90 -2,37% Nasdaq 7 751,77 -3,00%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19 Купить
Apple $250 (+22,55%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19 Купить
Apple $250 (+22,55%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 65,6 (-0,02) Quote, 23 авг, 12:53
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 72,62 (-0,21) Quote, 23 авг, 12:53
Самый дорогой новичок «Динамо» забил гол во втором матче РПЛ подряд Спорт, 16:03 Посол России в Лондоне покинул Великобританию Политика, 16:02 СМИ узнали об отказе сына Диего Симеоне перейти в московское «Динамо» Спорт, 16:00 Работа репортера: 13 лет в профессии, восемь ноутбуков, три диктофона РБК и ASUS, 15:45 МВД сообщило о более 100 тыс. зрителей на концерте в честь флага в Москве Общество, 15:36 Тренер сборной России назвал неприятной дисквалификацию Кузнецова Спорт, 15:22 Минздрав заявил об отсутствии дефицита инсулина в России Общество, 15:07 Стартапы и строители: когда инвесторы придут в российский PropTech Pro, 15:03 Актер Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом Общество, 14:49 ЦУП допустил перестыковку другого корабля для стыковки «Союза» с МКС Технологии и медиа, 14:43 Туск решил позвать на саммит G7 Украину вместо России Политика, 14:40 Футболист «Баварии» перешел в «Лилль» за рекордную сумму Спорт, 14:34 Кремль сообщил о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли Политика, 14:21 Разработчик сообщил о состоянии робота Федора после неудачной стыковки Технологии и медиа, 14:07
Общество ,  
0 
Минздрав заявил об отсутствии дефицита инсулина в России

Дефицита инсулина в России в настоящее время нет, объем производства препарата полностью покрывает текущую потребность, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, опубликованном на сайте.

Так в ведомстве прокомментировали расчеты РБК на основе данных портала госзакупок, СПАРК-Маркетинг и Госреестра лекарственных средств, согласно которому с начала 2019 года остались без заявок почти 30% тендеров госучреждений на лекарства, при этом аукционы на инсулин срывались чаще всего — из объявленных 2,8 тыс. тендеров 692 были сорваны.

В Минздраве отметили, что Росздравнадзор ежемесячно проверяет ассортимент и цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. По данным ведомства, в августе цена инсулина увеличилась в среднем на 3%, что говорит о стабильной ситуации на рынке.

Минздрав признал, что в первом квартале 2019 года в некоторых регионах закупки не состоялись. Но это произошло из-за некорректного применения заказчиком цены за единицу препарата, указано в сообщении. Также в ведомстве назвали неверной трактовку «несостоявшегося аукциона». Как указывает Минздрав, под это понятие попадают и те торги, в которых участвовал один поставщик или не произошло снижения цены, но при этом препарат мог быть закуплен и поставлен.

Руководитель департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина заявила, что закупки инсулина были сорваны из-за ошибки при формировании цены, передает ТАСС. Она была ошибочно снижена, так как при ее расчете не учитывался тот инсулин, который выпускается в шприц-тюбиках. Однако сейчас все исправлено и ситуация не повлияла на обеспеченность людей лекарственным препаратом, добавила Максимкина.

Теги: инсулин, госзакупки, жизненно важные лекарства, Минздрав, дефицит
Материалы по теме
Четверть аукционов на госзакупки инсулина в России оказалась сорвана
Общество
СМИ узнали о двукратном росте срывов закупок жизненно важных лекарств
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter