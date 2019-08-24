Минздрав заявил об отсутствии дефицита инсулина в России

Дефицита инсулина в России в настоящее время нет, объем производства препарата полностью покрывает текущую потребность, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, опубликованном на сайте.

Так в ведомстве прокомментировали расчеты РБК на основе данных портала госзакупок, СПАРК-Маркетинг и Госреестра лекарственных средств, согласно которому с начала 2019 года остались без заявок почти 30% тендеров госучреждений на лекарства, при этом аукционы на инсулин срывались чаще всего — из объявленных 2,8 тыс. тендеров 692 были сорваны.

В Минздраве отметили, что Росздравнадзор ежемесячно проверяет ассортимент и цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. По данным ведомства, в августе цена инсулина увеличилась в среднем на 3%, что говорит о стабильной ситуации на рынке.

Минздрав признал, что в первом квартале 2019 года в некоторых регионах закупки не состоялись. Но это произошло из-за некорректного применения заказчиком цены за единицу препарата, указано в сообщении. Также в ведомстве назвали неверной трактовку «несостоявшегося аукциона». Как указывает Минздрав, под это понятие попадают и те торги, в которых участвовал один поставщик или не произошло снижения цены, но при этом препарат мог быть закуплен и поставлен.

Руководитель департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина заявила, что закупки инсулина были сорваны из-за ошибки при формировании цены, передает ТАСС. Она была ошибочно снижена, так как при ее расчете не учитывался тот инсулин, который выпускается в шприц-тюбиках. Однако сейчас все исправлено и ситуация не повлияла на обеспеченность людей лекарственным препаратом, добавила Максимкина.