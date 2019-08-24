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Путин поручил решить вопрос досрочного выхода шахтеров на пенсию

Президент России Владимир Путин поручил правительству заняться вопросом досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

«Правительству РФ обеспечить внесение подготовленных при участии Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности изменений в законодательство РФ, предусматривающих <...> досрочное пенсионное обеспечение работников угольной промышленности», — говорится в поручении.

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По итогам состоявшейся 22 августа встречи с руководителями угледобывающих регионов президент также поручил установить тождественность профессий работников отрасли с опорой на квалификационные справочники и профессиональные стандарты. В первую очередь речь идет о профессии мастера буровой установки и бурового мастера, машиниста электровоза и машиниста, работающего на монорельсе.

Помимо этого, Путин распорядился повысить качество медосмотров работников угольной промышленности, уделив особое внимание занятым на подземных работах. Президент также поручил правительству определить порядок и условия реабилитации занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, включая ежегодную диспансеризацию и лечение.

Срок выполнения поручения — 31 декабря 2019 года.

Теги: шахтеры, Владимир Путин
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