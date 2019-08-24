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Политика ,  
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Савченко сообщила о начале украинизации России

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что россияне скоро будут понимать украинский язык. Об этом она сказала в интервью телеканалу NewsOne.

По мнению Савченко, это случится из-за того, что российские телеканалы показывают выступления украинских политиков не с дублированным звуковым переводом, а с субтитрами.

«Как бы не перекручивали на российских каналах мои слова, как бы их не показывали, мне нравится только одно. Показывают их, не дублируя и не переводя, а титруя», — сказала Савченко. Она отметила, что россияне часто смотрят ее выступления.

Украинский депутат считает, что благодаря подобному подходу жители России скоро начнут понимать украинский язык.

«Я рада этому, потому что мы начинаем лучше понимать друг друга, начиная с украинского или с русского языка», — заявила Савченко.

Ранее Надежда Савченко на внеочередных парламентских выборах баллотировалась в одномандатном избирательном округе № 51 в Донецкой области и получила в свою поддержку восемь голосов. Депутат заявила, что недовольна выборами, но оспаривать результаты не намерена.

Победу на выборах одержала партия Владимира Зеленского «Слуга народа» — она заручилась поддержкой 43,16% избирателей. В одномандатных округах кандидаты от партии Зеленского также получили большинство. Таким образом, «Слуга народа» сможет сформировать правительство, не заключая коалиции.

Теги: Надежда Савченко, украинский язык
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