Савченко сообщила о начале украинизации России

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что россияне скоро будут понимать украинский язык. Об этом она сказала в интервью телеканалу NewsOne.

По мнению Савченко, это случится из-за того, что российские телеканалы показывают выступления украинских политиков не с дублированным звуковым переводом, а с субтитрами.

«Как бы не перекручивали на российских каналах мои слова, как бы их не показывали, мне нравится только одно. Показывают их, не дублируя и не переводя, а титруя», — сказала Савченко. Она отметила, что россияне часто смотрят ее выступления.

Украинский депутат считает, что благодаря подобному подходу жители России скоро начнут понимать украинский язык.

«Я рада этому, потому что мы начинаем лучше понимать друг друга, начиная с украинского или с русского языка», — заявила Савченко.