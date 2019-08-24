Коллега Карпова сообщил о проблемах шахматиста с получением визы в США

Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов на протяжении долгого времени не может получить американскую визу. Об этом «РИА Новости» сообщил его друг, владелец шахматной академии Chess Max Academy в Нью-Йорке Максим Длуги.

«Когда его вызвали в американское посольство в Москве, ему начали задавать каверзные вопросы: не будет ли он встречаться с какими-нибудь конгрессменами, сенаторами», — сказал он.

Длуги добавил, что Карпов в ответ рассказал о планах провести мастер-класс по игре в шахматы, который он вел два года подряд. По словам владельца академии, в посольстве заявили, что эту информацию нужно проверить, и предложили оставить паспорт в диппредставительстве.

Однако Капров отказался, так как не знал на какой срок ему будет нужно оставить документы. Длуги отметил, что гроссмейстер попросил оповестить его о времени проведения необходимых процедур, и с тех пор никакой информации о визе не поступало.