«Россия» заявила о риске роста цен на авиабилеты из-за действий Пулково

В авиакомпании «Россия» считают, что условия ее базового аэропорта Пулково (Санкт-Петербург), по обслуживанию самолетов могут повлечь за собой негативные последствия для пассажиров. Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Последние решения руководства Пулково по изменению условий оплаты за услуги аэропорта могут привести к ухудшению финансового состояния авиакомпаний или росту стоимости авиационных билетов для жителей Санкт-Петербурга», — заявили в авиакомпании.

Ранее оператор аэропорта Пулково, «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), предупредил «Россию» о возможности прекращения обслуживания ее рейсов. Причиной, как заявили в ВВСС, стала задолженность авиакомпании, играющей роль базовой для петербургского аэропорта. В «России» в ответ заявили, что проводили все платежи в срок, однако оператор Пулково потребовал предоплаты.

«Россия» входит в состав группы «Аэрофлот». По данным компании, в 2018 году она перевезла 11,1 млн пассажиров, и заняла третье место по пассажиропотоку в гражданской авиации России. По итогам 2018 года доля авиакомпании «Россия» в общем пассажиропотоке аэропорта Пулково составила около 30%.