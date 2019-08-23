Представитель Михалкова сообщила о перенесенной режиссером операции

Режиссер Никита Михалков перенес несколько операций на суставе, рассказала РБК его пресс-секретарь.

«Сейчас он чувствует себя нормально, восстанавливается», — сообщила представитель режиссера. По ее словам, он планирует начать съемки фильма «Шоколадный револьвер» в конце декабря — середине января.

Изначально съемки были запланированы на осень, но, как пояснил 23 августа сам Михалков, их отложили из-за полученной им травмы. «Очень серьезное восстановление, потому что трещина в кости, и мне внесли инфекцию, 39 часов наркоза. Мне меняли бедро и занесли инфекцию», — рассказал он на фестивале творческих сообществ «Таврида — АРТ» в Крыму.

В сентябре в пресс-службе Михалкова сообщили, что режиссер перенес плановую операцию, связанную со «старой спортивной травмой».