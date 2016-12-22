Режиссера Никиту Михалкова прооперировали

Глава Союза кинематографистов Никита Михалков перенес операцию, связанную со спортивной травмой. Об этом РБК сообщили в его пресс-службе.

«Никита Сергеевич действительно некоторое время назад перенес плановую операцию в связи со старой спортивной травмой», — сказали в пресс-службе.

В настоящий момент Михалков восстанавливается после операции, а также активно занимается Академией кинематографического и театрального искусства. Как отметили в пресс-службе, на прошлой неделе в актерскую мастерскую академии завершился прием слушателей.

В середине марта Михалков поскользнулся и упал перед дебатами в Нижнем Новгороде, на которые он приехал в качестве доверенного лица президента России Владимира Путина. Однако медики не нашли серьезных повреждений. Впоследствии Михалков рассказал, что при падении сильно ударился головой, но самочувствие назвал хорошим.