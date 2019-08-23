Госдеп опубликовал уведомление с датой новых санкций по делу Скрипалей

Госдепартамент США опубликовал уведомление о вступлении в силу 26 августа второго пакета антироссийских санкций по делу об отравлении Скрипалей. Об этом сообщается на сайте Федерального резерва.

В начале августа стало известно, что второй пакет санкций США против России касается ограничений на операции с российским госдолгом. Речь идет о запрете американским банкам (в том числе брокерам ценных бумаг) участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях, а также давать российскому правительству нерублевые кредиты.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета ограничительных мер против России. Тогда Госдепартамент сообщил, что ограничения вступят в силу после 19 августа.

Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери в марте 2018 года. По версии властей Великобритании, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». Лондон утверждает, что к инциденту может быть причастна Москва, однако власти России отвергают обвинения.