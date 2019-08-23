Директора НОВАТЭКа рекомендовали потратить на дивиденды треть прибыли

Совет директоров ПАО «НОВАТЭК» рекомендовал направить на выплату дивидендов по результатам первого полугодия 2019 года примерно 43,2 млрд руб., что составляет 14,23 руб. на одну обыкновенную акций, следует из сообщения компании, поступившего в РБК.

По сравнению с первым полугодием 2018 года размер дивидендов предлагается увеличить почти на 54% (было 9,25 руб. на акцию). В целом за 2018 год в виде дивидендов было начислено 79,1 млрд руб.

В виде дивидендов предлагается выплатить около трети от нормализованной прибыли НОВАТЭКа за первую половину 2019 года, относящейся к акционерам компании (130,026 млрд руб.).

Ранее из отчета компании за первое полугодие 2019 года стало известно, что прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 75,162 млрд до 450,971 млрд руб.

