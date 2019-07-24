НОВАТЭК увеличил прибыль в первом полугодии в шесть раз

НОВАТЭК увеличил прибыль в первом полугодии в шесть раз

По итогам первого полугодия 2019 года прибыль, относящаяся к акционерам НОВАТЭКа, увеличилась в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — с 75,162 млрд до 450,971 млрд руб. Это следует из отчета компании, поступившего в РБК.

«На прибыль группы значительное влияние оказало признание в марте 2019 года прибыли от продажи 10-процентной доли участия в проекте «Арктик СПГ 2» в размере 308,6 млрд руб., а также признание в обоих отчетных периодах неденежных курсовых разниц по займам группы и совместных предприятий, номинированным в иностранной валюте», — оценивают результаты в компании.

Нормализованный показатель EBITDA НОВАТЭКа с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составил 115,8 млрд руб. (рост на 14,3% по сравнению с первым полугодием 2018 года).

Совокупная добыча углеводородов в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла с 264,3 млн до 296,1 млн баррелей нефтяного эквивалента. Добыча газа увеличилась с 32,926 млн до 37,57 млн куб. м.

При этом во втором квартале 2019 года объем реализации жидких углеводородов уменьшился на 3,3%, до 4,1 млн т по сравнению с 4,3 млн т в аналогичном периоде прошлого года.