Кабмин предложил Госдуме запретить кондиционеры на исторических зданиях

В Госдуму внесли правительственный законопроект, запрещающий устанавливать кондиционеры и спутниковые антенны на фасадах зданий культурного наследия. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Речь идет о внесении изменений в статью 47 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Правительство одобрило документ на заседании 8 августа.

Законопроект распространяется на объекты, входящие в единый госреестр объектов культурного наследия. На этих зданиях предлагается запретить устанавливать блоки кондиционеров, антенны и другие технические средства. Исключение могут сделать только для устройств охраны и сигнализации.

Уже установленные на фасадах жилых домов устройства будут демонтировать только при проведении реставрации объекта культурного наследия. Собственники нежилых объектов должны будут сами убрать с фасадов все техсредства в течение полугода.

Если закон будет принят, он вступит в силу в течение 180 дней со дня публикации. Такой период необходим для осмотра состояния фасадов таких зданий и корректировки актов по историко-культурной экспертизе.