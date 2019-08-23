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Apple $250 (+19,53%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Трансконтейнер ₽8 500 (+13,94%) прогноз Альпари к 22.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19 Купить
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Кремль исключил возможность повторения в России чернобыльского сценария

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность повторения в современной России ситуации с замалчиванием аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Песков заявил, что российский лидер не может быть не проинформирован или введен в заблуждение в связи с чрезвычайной ситуацией. Пресс-секретарь президента отметил, что не осведомлен о способах и каналах получения информации советским руководством. «Но я могу сказать ответственно, что в наше время это исключено», — подчеркнул он.

Песков указал на множественность источников информирования президента, а также напомнил о высокой скорости обмена информацией как внутри страны, так и за ее пределами. «Фактически такие ситуации, как было тогда с Чернобылем, невозможны», — заявил он.

Пресс-секретарь президента добавил, что ему неизвестно, смотрел ли Путин американский сериал «Чернобыль».

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В США опубликовали секретный отчет разведки о ЧП на Чернобыльской АЭС

Ранее в интервью журналу «Дилетант» экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что на начальный этап катастрофы в Чернобыле не получал достоверные данные о том, что происходило на станции. «Мне утром принесли обычную сводку, где написано, что случился пожар на атомной электростанции. Я им что, пожарный, что ли? Ну, тушите, если пожар», — приводил журнал слова бывшего лидера Советского Союза.

Теги: Дмитрий Песков, Чернобыльская АЭС
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