Кремль исключил возможность повторения в России чернобыльского сценария

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключил возможность повторения в современной России ситуации с замалчиванием аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Песков заявил, что российский лидер не может быть не проинформирован или введен в заблуждение в связи с чрезвычайной ситуацией. Пресс-секретарь президента отметил, что не осведомлен о способах и каналах получения информации советским руководством. «Но я могу сказать ответственно, что в наше время это исключено», — подчеркнул он.

Песков указал на множественность источников информирования президента, а также напомнил о высокой скорости обмена информацией как внутри страны, так и за ее пределами. «Фактически такие ситуации, как было тогда с Чернобылем, невозможны», — заявил он.

Пресс-секретарь президента добавил, что ему неизвестно, смотрел ли Путин американский сериал «Чернобыль».

Ранее в интервью журналу «Дилетант» экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что на начальный этап катастрофы в Чернобыле не получал достоверные данные о том, что происходило на станции. «Мне утром принесли обычную сводку, где написано, что случился пожар на атомной электростанции. Я им что, пожарный, что ли? Ну, тушите, если пожар», — приводил журнал слова бывшего лидера Советского Союза.