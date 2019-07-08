Минпромторг раскрыл цену седана Aurus

Стоимость автомобиля Aurus Senat в розничной продаже составит порядка 18 млн руб. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Минпромторг.
«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 млн руб.», — сообщили в министерстве.
В мае 2018 года Мантуров говорил, что стоимость серийных автомобилей проекта «Кортеж» составит более 10 млн руб. «Он точно будет дешевле, как минимум на 20%, чем Rolls-Royce и Bentley. Но будет дороже, чем самый базовый Mercedes S-класса», — описывал он ценовое позиционирование бренда.
Седан Aurus Senat был разработан в рамках российского проекта «Кортеж», предназначенного для первых лиц государства и их сопровождения. Название Aurus образовано начальными слогами слов Aurum (золото) и Russia (Россия).
Помимо седана в рамках «Кортежа» ведется работа над созданием лимузина, внедорожника, минивэна и мотоцикла.
Проект реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал «РИА Новости», что салон Aurus в Москве откроется летом 2019 года.