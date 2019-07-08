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Минпромторг раскрыл цену седана Aurus
Точная цена седанов Aurus будет известна к открытию шоурума бренда в Москве, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. Автомобиль будет стоить порядка 18 млн руб., сообщили в ведомстве
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Стоимость автомобиля Aurus Senat в розничной продаже составит порядка 18 млн руб. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Минпромторг.

«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 млн руб.», — сообщили в министерстве.

В мае 2018 года Мантуров говорил, что стоимость серийных автомобилей проекта «Кортеж» составит более 10 млн руб. «Он точно будет дешевле, как минимум на 20%, чем Rolls-Royce и Bentley. Но будет дороже, чем самый базовый Mercedes S-класса», — описывал он ценовое позиционирование бренда.

Седан Aurus Senat был разработан в рамках российского проекта «Кортеж», предназначенного для первых лиц государства и их сопровождения. Название Aurus образовано начальными слогами слов Aurum (золото) и Russia (Россия).

Помимо седана в рамках «Кортежа» ведется работа над созданием лимузина, внедорожника, минивэна и мотоцикла.

Проект реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал «РИА Новости», что салон Aurus в Москве откроется летом 2019 года.

«Я думаю, до августа шоурум будет готов к открытию. В салоне будет выставлен демонстрационный образец в новом, голубом цвете», — сказал министр.

По словам Мантурова, в 2019 году из-за интенсивных отгрузок в адрес гаража президента планируется продать не более пяти—шести автомобилей Aurus.

Глава Минпромторга также рассказал, что сейчас ездит на Aurus и регулярно вносит предложения по доработке седана. По его словам, на автомобили есть спрос среди зарубежных клиентов.

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«Например, у нас на днях была встреча со спикером словацкого парламента Андреем Данко: он спрашивал, когда можно купить машину», — рассказал министр, добавив, что интерес к седану проявляют и заказчики с Ближнего Востока.

Первый автомобиль из проекта «Кортеж» — лимузин Aurus — был показан 7 мая 2018 года на церемонии инаугурации президента России.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Владимиру Путину понравился лимузин и президент будет продолжать использовать его в деловых поездках.

Путин также предложил наладить серийное производство внедорожников и седанов для широкого круга лиц. «Микроавтобусы [в линейке «Кортеж»] хорошие, можно будет использовать для семей с детьми», — отметил тогда президент.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Aurus, Минпромторг
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