Минпромторг раскрыл цену седана Aurus

Точная цена седанов Aurus будет известна к открытию шоурума бренда в Москве, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров. Автомобиль будет стоить порядка 18 млн руб., сообщили в ведомстве

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Стоимость автомобиля Aurus Senat в розничной продаже составит порядка 18 млн руб. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на Минпромторг.

«Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 млн руб.», — сообщили в министерстве.

В мае 2018 года Мантуров говорил, что стоимость серийных автомобилей проекта «Кортеж» составит более 10 млн руб. «Он точно будет дешевле, как минимум на 20%, чем Rolls-Royce и Bentley. Но будет дороже, чем самый базовый Mercedes S-класса», — описывал он ценовое позиционирование бренда.

Седан Aurus Senat был разработан в рамках российского проекта «Кортеж», предназначенного для первых лиц государства и их сопровождения. Название Aurus образовано начальными слогами слов Aurum (золото) и Russia (Россия). Помимо седана в рамках «Кортежа» ведется работа над созданием лимузина, внедорожника, минивэна и мотоцикла. Проект реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал «РИА Новости», что салон Aurus в Москве откроется летом 2019 года.