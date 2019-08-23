Путин заявил об обоснованности претензий к США по ДРСМД

Путин заявил об обоснованности претензий к США по ДРСМД

Президент Владимир Путин считает, что претензии к США, которые ранее предъявила Россия по поводу нарушения условий Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД), обоснованы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

«Кроме того, использование в ходе испытания универсальной пусковой установки МК-41 полностью подтверждает обоснованность тех претензий, которые российская сторона высказала США в период действия договора», — заявил Путин на совещании с членами Совета безопасности.

По его словам, испытанная 18 августа в США крылатая ракета относится к категории запрещенной по ДРСМД. Он отметил, что Москва неоднократно указывала, что использование и размещение пусковых установок МК-41 — это «прямое и существенное, грубое нарушение» договора.

«Американцы это упорно отвергали, утверждая, что наземные МК-41 якобы не способны производить пуски крылатых ракет морского базирования «Томагавк». Теперь факт нарушения налицо, оспаривать это невозможно — они сами об этом сказали», — констатировал президент.

В середине августа США провели первое после выхода из ДРСМД испытание крылатой ракеты, способной поражать цели на той дальности, которую запрещало действовавшее соглашение. Это вызвало обеспокоенность у России и Китая. Эти две страны созвали экстренное заседание Совбеза ООН.