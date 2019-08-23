Синоптики пообещали москвичам теплую погоду на выходных

В пятницу в Москве осадков не ожидается, температура поднимется до плюс 22–24 градусов, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Ветер западный, 1–6 м/с. Атмосферное давление существенно меняться не будет и составит 757 мм рт. ст. Это примерно на 9 мм выше климатической нормы», — уточнил синоптик.

По его словам, в выходные осадков также не предвидится. «В дневные часы в субботу — плюс 23–24 градуса, в воскресенье — плюс 21–23 градуса. Ветер будет преобладать северо-западный, 3–8 м/с.

В ночные часы — плюс 11–13 градусов в предстоящую ночь и плюс 13–15 градусов в ночь с субботы на воскресенье», — сказал собеседник РБК.