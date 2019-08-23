В Кузбассе три человека погибли в ДТП с дорожным катком

В Кузбассе три человека погибли в ДТП с дорожным катком

В Кемеровской области три человека погибли, несовершеннолетний ребенок получил травмы в результате аварии с участием иномарки и дорожного катка, сообщает региональное управление МВД России.

ДТП произошло около 6:40 (2:40 мск) на 43-м км автодороги Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк в Беловском районе. По предварительным данным, водитель иномарки Toyota RAV4 уснул за рулем и съехал на обочину дороги, где проходили работы по укладке асфальта. Автомобиль врезался в стоявший дорожный каток. В результате аварии водитель иномарки и два пассажира погибли на месте, 13-летняя девочка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего ДТП.

20 августа в Саратовской области иномарка вылетела в кювет. В результате аварии погибли два пассажира — женщина 32 лет и 15-летняя девочка. Еще четыре человека — водитель, две пассажирки и девушка 17 лет были госпитализированы. По информации ГИБДД, все находившиеся в машине не были пристегнуты ремнями безопасности.