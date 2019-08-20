Женщина и подросток погибли в ДТП в Саратовской области

Женщина и подросток погибли в ДТП в Саратовской области

В Саратовской области легковой автомобиль Nissan Almera вылетел в кювет, сообщили РБК в отделе пропаганды областного управления ГИБДД. Инцидент произошел поздним вечером 19 августа, на 158-м км автодороги Урбах — село Александров-Гай.

«Водитель, 1963 года рождения, не справился с управлением автомобилем Nissan Almera и допустил опрокидывание транспортного средства в левый кювет», — сообщили в полиции. В результате аварии погибли два пассажира — женщина 32 лет и 15-летняя девочка.

Еще четыре человека — водитель, две пассажирки и девушка 17 лет были госпитализированы в лечебное учреждение.

Все находившиеся в машине не были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили в ГИБДД. Точные обстоятельства аварии сейчас устанавливает полиция.

В середине августа под Саратовом произошла авария, в результате пострадали десять человек. Тогда на мосту через Волгу, который соединяет Саратов и Энгельс, столкнулись два транспортных средства — пассажирская «Газель» и Volkswagen. Пострадали четверо в легковом автомобиле и шестеро в микроавтобусе.