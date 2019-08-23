В 200 км от Лос-Анджелеса произошло землетрясение магнитудой 5,0

В 200 км от Лос-Анджелеса произошло землетрясение магнитудой 5,0

Сейсмологи зафиксировали в четверг в центральной части американского штата Калифорния землетрясение магнитудой 5,0. Об этом свидетельствуют данные сайта Геологической службы США.

Очаг стихии залегал на глубине около 2,4 км. Эпицентр толчков находился в 212 км к северу от Лос-Анджелеса, население которого составляет более 3,7 млн человек.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

10 августа в Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 4.7. В тот день подземные толчки силой до 4 баллов ощущались в поселке Усть-Камчатск (эпицентр находился в 54 км от населенного пункта, на глубине также в 54 км).