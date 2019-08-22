Подрядчик Минкультуры пообещал ускорить работы после жалобы в прокуратуру

Минкультуры направило официальную жалобу в адрес Генеральной прокуратуры России на подрядчиков строек культурных объектов, подтвердили РБК в пресс-службе министерства. В ведомстве отметили, что подрядчик уже заверил, что работы на объектах возобновятся.

«Минкультуры действительно направлено письмо в адрес Генпрокуратуры с просьбой принять меры прокурорского реагирования в отношении компаний ООО «Рост-Е» и ООО «Корпорация АТТА Групп», — говорится в сообщении ведомства РБК. Жалоба была направлена в среду, 21 августа, «в связи с систематическим срывом указанными компаниями сроков выполнения работ на объектах», добавили в Минкультуры. На данный момент информация о начале проверки из прокуратуры в ведомство не поступала.

«По итогам проведения совещаний в Минкультуры А.Н.Ушаковым [владельцем компаний-подрядчиков] даны заверения о немедленной активизации работ на объектах в целях обеспечения завершения работ и ввода их в эксплуатацию», — сообщили в министерстве.

Ранее стало известно, что министр культуры Владимир Мединский пожаловался в Генпрокуратуру на подрядчиков строек культурных объектов. В частности, речь идет о строительстве гостиницы для Большого театра, музейного центра в Рязани и фондохранилища в Крыму. Причиной жалобы стало нарушение сроков строительных работ. Подрядчиков, на которых пожаловался министр, два — ООО «Рост-Е» (стройки в Рязани и Севастополе) и ООО «Корпорация АТТА Групп» (объект для Большого театра). По данным СПАРК, обе компании принадлежат Александру Ушакову.