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Tesla $140 (-36,91%) прогноз Cowen к 28.05.20
Allergan $190 (+18,25%) прогноз Guggenheim Partners к 11.03.20
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Посадка А321 в поле ,  
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МАК расшифровал записи «черных ящиков» аварийно севшего в поле A321

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) завершили расшифровку записи с бортовых самописцев самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье. Об этом сообщили в МАКе, передает ТАСС.

«Работа с «черными ящиками» завершена, запись расшифрована, голоса членов экипажа и диспетчера аэропорта идентифицированы», — сообщили в авиационном комитете. Предварительные данные о результатах расследования будут готовы в течение 30 дней, добавили в МАКе.

Следователи уже приступили к анализу данных с «черных ящиков» лайнера и намерены сопоставить полученную информацию с аудиопереговорами пилотов, видеозаписями очевидцев, показаниями членов экипажа и пассажиров, а также с другими материалами расследования. Кроме того, следствие изучает техническую документацию о состоянии оборудования аэродрома и прочие документы, «имеющие значение для установления истины».

Теги: Посадка A321 в поле, «черные ящики»
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