Пентагон расторг контракт по ракетам с Boeing на $1 млрд

Пентагон расторг контракт по ракетам с Boeing на $1 млрд

Пентагон аннулировал контракт с Boeing по созданию ракет-перехватчиков для защиты от возможных атак со стороны КНДР и Ирана, сообщает Bloomberg. Его стоимость составляла $1 млрд.

«Окончание программы было ответственным решением. Программы развития иногда сталкиваются с проблемами», — заявил заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин.

Ведомство планирует объявить новый конкурс на разработку ракет-перехватчиков следующего поколения.

В качестве причины расторжения контракта ведомство назвало технические сложности проекта, отмечает AP. При этом представитель Агентства по противоракетной обороне Марк Райт заявил, что подробности о них раскрыты не будут «из-за секретности программы».