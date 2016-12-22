Boeing получил контракт на $3,9 млрд на новые самолеты для президента США

Пентагон, Белый дом и Boeing договорились о цене контракта по новым самолетам для президента США. Ранее Дональд Трамп требовал отменить заказ как слишком дорогой. Самолеты поставят к концу 2024 года

Boeing-747 Air Force One (Фото: Arnd Wiegmann / Reuters)

После 18-месячных переговоров Пентагон договорился с Boeing о приобретении двух самолетов для президента США, стоимость контракта составила $3,9 млрд. «С учетом инфляции и текущих расходов стоимость контракта оказалась на $1 млрд меньше, чем изначально планировал Пентагон», — пишет ​ The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров властей и авиакорпорации. Стоимость контракта составила $3,9 млрд. Самолеты должны быть поставлены до декабря 2024 года.

Находящиеся сейчас в эксплуатации два президентских самолета Boeing-747 Air Force One (борт номер один) нуждаются в замене, их обслуживание обходится слишком дорого. Решение о покупке новых самолетов было принято еще при предыдущем президенте Бараке Обаме.

Однако после победы на президентских выборах Дональд Трамп ​раскритиковал это решение из-за цены контракта. «Boeing строит новый 747 для будущих президентов, но затраты вышли из-под контроля, больше $4 млрд. Отмените заказ!» — заявил тогда Трамп.

В Белом доме заявили, что новое соглашение с Boeing сэкономит $1,4 млрд денег налогоплательщиков, передает Reuters, но агентство не смогло подтвердить эту цифру.

Переговоры с Boeing длились полтора года, в результате было решено переоборудовать в президентские два двухпалубных Boeing-747-8, построенных по заказу российской авиакомпании «Трансаэро», которая обанкротилась в 2015 году.

Как рассказал WSJ источник, осведомленный о ходе переговоров, Boeing предложила американским ВВС, которые эксплуатируют президентские самолеты, существенную скидку на прейскурантную цену ($387 млн для каждого самолета). Размер скидки не разглашается. Кроме того, Белый дом и секретная служба для сокращения расходов изменили требования к этим самолетам.

Boeing является единственным претендентом на строительство Air Force One, поскольку только модель 747 удовлетворяет всем требованиям для таких судов и при этом производится в США.

Новые самолеты будут окрашены в красный, белый и синий цвета.