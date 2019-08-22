Захарова вслед за роботом станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИДа Мария Захарова посетила молодежный форум «Машук» в Пятигорске и станцевала с участниками лезгинку. Видео опубликовали в официальном аккаунте МИДа в Twitter.

В пресс-службе министерства уточнили, что Захарова посетила секцию обучения кавказским танцам. На видео официальный представитель МИДа в платье и на высоких каблуках выходит в круг и танцует под аплодисменты.

Видео: МИД России

В 2016 году распространение получило видео, на котором Захарова танцует «Калинку» на приеме для журналистов во время саммита Россия — АСЕАН в Сочи.

Ранее на форуме «Машук» лезгинку станцевал робот — его участники осетинской делегации представили главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину. Миниатюрный механизм был одет в черкеску и папаху.