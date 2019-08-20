Рогозину показали танцующего лезгинку робота в папахе

Форум «Машук» в Пятигорске посетил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, передает «РИА Новости». Представители осетинской делегации показали ему робота Хажби, танцующего лезгинку.

Миниатюрный робот одет в традиционный костюм-черкеску и папаху. Его запрограммировали преподаватели команды Fab Lab Alania из центра молодежного инновационного творчества. Представитель Fab Lab Alania Диана Кадзаева сообщила, что танцующий робот — талисман команды и открывал республиканские соревнования по робототехнике и электронике «Леонардо» в Северной Осетии.

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Сам Рогозин приехал на форум в футболке с изображением робота Федора, которого «Роскосмос» планирует отправить на МКС. Федор (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый человекообразный робот-спасатель российского производства. Его разработали специалисты Фонда перспективных исследований (ФПИ) совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС России. Он может работать как автономно, так и в режиме аватара, принимая команды с дублирующего костюма на человеке.

В конце июля Рогозин рассказал, что робота переименовали в Skybot F-850, поскольку «Федор сам попросил» об этом.