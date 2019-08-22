В Челябинской области арестовали подозреваемого в убийстве жены депутата

Подозреваемого в убийстве жены депутата Локомотивного городского округа Челябинской области арестовали. Об этом сообщается на сайте СК по области.

По версии следствия, в ночь на 21 августа между супругами в квартире одного из домов в поселке Локомотивный произошла ссора. Мужчина два раза выстрелил в жену из охотничьего ружья, женщина умерла.

Речь идет о главном враче больницы в Локомотивном, депутате Азате Зарипове, пишет «Челябинск онлайн». Карталинский суд отправил его в СИЗО на два месяца. Зарипов признал вину и раскаялся в преступлении.

Депутат отметил, что ревновал свою жену Елену и опасался измены. Жена, по его словам, переписывалась с другим мужчиной, а 20 августа сообщила, что хочет забрать детей и уехать в Новосибирск, сообщает издание.