Рогозин анонсировал появление роботов-аватаров для работы вне МКС

Через два-три года в России должны быть созданы роботы-аватары, способные работать снаружи Международной космической станции (МКС). Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, комментируя прибытие на МКС антропоморфного робота-аватара Skybot F-850, известного также как Федор.

По словам Рогозина, 25–26 августа на МКС начнутся тренировки с Федором, по завершении которых тот будет возвращен на Землю и обследован на предмет повреждений.

«Все эти эксперименты очень важные с точки зрения отработки системы управления: это и машина в режиме аватара, и в режиме копирования для перехода к следующей стадии испытаний, когда через пару-тройку лет мы сделаем машину, работающую на внешнем борту станции», — сказал Рогозин (цитата по ТАСС).

По его словам, с помощью роботов-аватаров планируется ремонтировать спутники прямо на орбите.

1 августа Рогозин рассказал о Федоре президенту России Владимиру Путину, объяснив, что робот может работать «в режиме копирования, фактически аватара».