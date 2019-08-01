Рогозин показал Путину отправляющегося на МКС робота Федора

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на встрече с президентом России Владимиром Путиным показал ему снимки антропоморфного робота Федора, который разработан для помощи космонавтам в работе на МКС. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Рогозин отметил, что в космосе всегда есть риски в работе экипажа, особенно при выходе на внешний борт станции. Для этого, по его словам, корпорация разработала «фактически аватары». «Впервые в мире мы запускаем 22 августа эту машину, называется «Космический робот», у него сокращенное название «Федор», — это расшифровывается, это аббревиатура [FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research]», — сказал глава «Роскосмоса».

Рогозин добавил, что «аппарат будет работать в режиме полного копирования действий космонавта: сначала со станции, потом можно будет управлять им непосредственно из Центра управления полетами». «Но в будущем мы планируем, что эта машина будет обеспечивать для нас и покорение дальнего космоса», — отметил он.

Ранее «Роскосмос» приостановил разработку конкурента Федора — «Косморобота» из-за существенного сокращения финансирования. В «Роскосмосе» отметили, что проект отложили «на перспективу», пока не будет дополнительно профинансирован российский сегмент Международной космической станции и ее оснащение новыми модулями.