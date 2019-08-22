Актрису Александру Назарову похоронят на Троекуровском кладбище

Актрису столичного театра Ермоловой, народную артистку России Александру Назарову похоронят 24 августа на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили РБК в театре.

Прощание состоится 24 августа на новой сцене театра в Никитском переулке, с 11:00 до 13:00.

«Она принадлежала к ведущим актерам труппы Ермоловского театра, каждая ее роль была встречей с мастером, владеющим всеми тайнами актерской профессии», — говорится в сообщении театра.

Назарова родилась в 1940 году в Ленинграде, в 1961 году после института ее распределили в Москву, где она начала играть в Центральном детском театре (современный РАМТ). Позднее перешла в театр Ермоловой, где прослужила 55 лет.