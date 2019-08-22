Севший в кукурузу А321 разрежут и вывезут с поля

Следственный комитет России и комиссия Международного авиационного комитета (МАК) завершили работу на месте жесткой посадки Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», самолет готов к эвакуации. Об этом сообщается в пресс-релизе авиакомпании, опубликованном на сайте «Авиапорт».

«Воздушное судно полностью подготовлено к эвакуации: топливо удалено, элементы систем, содержащие давление жидкостей и газов, такие как гидроаккумуляторы, пожарные баллоны, кислородные баллоны, разряжены или сняты», — сообщили в авиакомпании. С воздушного судна удалили все ценные блоки и двигатели. С 23 августа 2019 года после согласования с ГИБДД Раменского района самолет разрежут и по частям вывезут на утилизацию. В дальнейшем авиакомпания не планирует эксплуатировать никакие из частей борта.

15 августа пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Жуковский — Симферополь, совершил жесткую посадку в Раменском районе Московской области из-за столкновения со стаей птиц. Командир экипажа принял решение о посадке лайнера на кукурузное поле. В результате инцидента погибших нет, некоторые из пассажиров и второй пилот получили травмы.