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«Яндекс» узнал любимых исполнителей детей и их родителей

Пользователи сервиса «Яндекс.Музыка» указали среди современных исполнителей, которых посоветовали бы послушать своим родителям, «Мельницу», Монеточку, The Hatters, Noize MC и Oxxymiron. Об этом свидетельствуют поступившие в РБК данные исследования, приуроченного ко Дню семьи, любви и верности.

При этом 58% участников исследования заявили, что не стали бы рекомендовать родителям кого-либо из современных исполнителей.

Согласно опросу, большинство опрошенных переняли любовь к музыке от родителей. Тот же музыкальный стиль, который нравится родителям, предпочитают треть респондентов. Чаще всего пользователи «наследуют» от родителей интерес к жанрам рок, панк и альтернатива.

42% участников исследования заявили, что большее влияние на их музыкальный вкус оказал папа, 24% — мама. 34% слушателей выбрали другой вариант.

Любимые композиции родителей указали 20% респондентов. Согласно результатам опроса, отцы предпочитают Another Brick In The Wall группы Pink Floyd, The Show Must Go On и Bohemian Rhapsody группы Queen, Smoke On The Water группы Deep Purple и Wind Of Change и Still Loving You группы Scorpions. Матери — «Восьмиклассницу» Викторя Цоя, «Варвару» Би-2 и Ohne dich группы Rammstein.

Яндекс. Директ

В опросе участвовали более 1,2 тыс. пользователей «Яндекс.Музыки» в возрасте от 18 до 63 лет.

Теги: «Яндекс.Музыка», опрос, исследование
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