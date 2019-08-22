В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки

В Кемеровской области полицейские задержали подозреваемого, который ранил ножом двух человек в ходе массовой драки с местными жителями. Об этом говорится в сообщении регионального управления МВД России.

В больницу Ленинск-Кузнецкого района доставили двоих мужчин, получивших ножевые ранения в ходе конфликта в селе Подгорном с местными жителями. Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела по фактам причинения вреда здоровью потерпевшим, позже подозреваемый был задержан. По данным следствия, обе стороны конфликта ранее привлекались к уголовной ответственности.

В ближайшее время в отношении мужчины будет избрана мера пресечения. Полицейские опросили селян, на данный момент обстановка в Подгорном спокойная, говорится в сообщении.

22 августа в селе произошла массовая драка между двумя компаниями, два человека получили ножевые ранения. За несколько дней до инцидента между участниками произошла бытовая ссора. В драке участвовали местные жители, в том числе цыгане. Чтобы предотвратить возможный будущий конфликт, в кузбасское село были направлены дополнительные подразделения МВД и Росгвардии.