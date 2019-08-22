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В кузбасское село после массовой драки направили бойцов Росгвардии

В кузбасское село Подгорное, где произошла массовая драка, направили дополнительные подразделения МВД и Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона.

«Во избежание возможного продолжения конфликта туда направлены несколько экипажей полиции и [бойцы] Росгвардии», — заявил собеседник агентства (цитата по ТАСС). Присутствие в селе бойцов ОМОНа подтвердил и источник «Интерфакса».

22 августа в селе произошла массовая драка между двумя компаниями, два человека получили ножевые ранения. В конфликте участвовали местные жители, в том числе цыгане. Источник ТАСС заявил, что в конфликте нет национальной подоплеки, и охарактеризовал случившееся как «пьяный конфликт».

Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация, что 100 местных жителей собрались у дома цыганского семейства для самосуда. Сообщалось, что цыгане стали приставать к девушкам, за которых вступились молодые люди, после чего началась драка.

По словам источника «РИА Новости», цифра в 100 человек не соответствует реальности, в драке участвовали порядка 15 человек. «Цыган немного проживает, в двух деревнях всего проживают всего 25 цыган. Там нет засилья, ни цыганских таборов, ничего такого. Там дежурят ППС и ГИБДД в целях недопущения обострения конфликта», — заявил собеседник агентства (цитата по «РИА Новости»).

«Органы занимаются, обращайтесь туда. Они вам дадут полную информацию. Обыкновенный криминал, идет разбор», — сообщил РБК глава Подгорновского сельского поселения Вячеслав Буймов.

«Нет, я не могу дать такой информации, все к органам», — заявил он, комментируя публикации о предстоящем сходе местных жителей.

В пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской посоветовали РБК обратиться за комментарием позднее.

Теги: массовая драка, Кузбасс, новости РБК
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