В кузбасское село после массовой драки направили бойцов Росгвардии

В кузбасское село Подгорное, где произошла массовая драка, направили дополнительные подразделения МВД и Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах региона.

«Во избежание возможного продолжения конфликта туда направлены несколько экипажей полиции и [бойцы] Росгвардии», — заявил собеседник агентства (цитата по ТАСС). Присутствие в селе бойцов ОМОНа подтвердил и источник «Интерфакса».

22 августа в селе произошла массовая драка между двумя компаниями, два человека получили ножевые ранения. В конфликте участвовали местные жители, в том числе цыгане. Источник ТАСС заявил, что в конфликте нет национальной подоплеки, и охарактеризовал случившееся как «пьяный конфликт».

Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация, что 100 местных жителей собрались у дома цыганского семейства для самосуда. Сообщалось, что цыгане стали приставать к девушкам, за которых вступились молодые люди, после чего началась драка.

По словам источника «РИА Новости», цифра в 100 человек не соответствует реальности, в драке участвовали порядка 15 человек. «Цыган немного проживает, в двух деревнях всего проживают всего 25 цыган. Там нет засилья, ни цыганских таборов, ничего такого. Там дежурят ППС и ГИБДД в целях недопущения обострения конфликта», — заявил собеседник агентства (цитата по «РИА Новости»).