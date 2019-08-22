Минпросвещения указало на риск переутомления школьников из-за Dota 2

Минпросвещения приветствует внедрение компьютерных технологий в образовательный процесс, однако включение компьютерных игр в школьную программу может вызвать у учеников переутомление. Об этом заявили РБК в ведомстве, комментируя инициативу по внедрению киберспортивных дисциплин в школьное образование.

В ведомстве признали, что геймификация — распространенное явление в развитии образовательных технологий как в России, так и за рубежом. «Однако отметим, что школьная программа опирается на государственные образовательные стандарты, сбалансирована исходя из рекомендаций по допустимой нагрузке под каждую возрастную категорию, и добавление подобных предметов способно привести к переутомлению учащихся», — заявили в министерстве.

В Минпросвещения напомнили, что в российской образовательной системе уже сейчас есть «широкие возможности для детей получать новые и актуальные навыки». «Министерство приветствует и поддерживает профильные тематические занятия в сфере ИТ и программирования, лекции, хакатоны и иные, способствующие развитию ребенка соревнования, которые проходят в регионах на регулярной основе», — говорится в комментарии.

С инициативой о введении киберспортивных дисциплин в образовательный процесс выступил Институт развития интернета (ИРИ). Письмо с этим предложением организация направила в Минпросвещения.