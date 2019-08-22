Рособрнадзор оценил уровень физподготовки школьников

Большинство российских школьников показали высокие результаты при выполнении упражнений из норматива ГТО, а также продемонстрировали любовь к баскетболу. Об этом говорится в исследовании Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), поступившем в РБК.

Национальное исследование качества образования по физической культуре проводилось с 8 по 12 апреля в более 300 школах 31 российского региона. Всего в исследовании приняли участие около 15 тыс. шестиклассников и более 8 тыс. десятиклассников, занимающихся физкультурой в основной медицинской группе.

Школьники выполняли четыре задания, демонстрирующие навыки в базовых игровых видах спорта (баскетбол, волейбол, бадминтон, футбол, настольный теннис и проч.), гимнастику с элементами акробатики, технику выполнения упражнений из комплекса ГТО и общую физическую подготовку. Также проводилось анкетирование учеников.

По данным Рособрнадзора, максимальный балл за выполнение заданий набрали около 18% шестиклассников и 22% десятиклассников. Неудовлетворительные результаты продемонстрировали 4,4 и 2,7% учащихся соответственно. Около половины школьников обеих возрастных групп выполнили задания на «четверку».

По данным исследования, школьники успешно выполнили нормативы ГТО. Так, максимальный балл в этом задании набрали 77% шестиклассников и 84% десятиклассников.