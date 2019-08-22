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Врачи сообщили о состоянии найденной в нижегородском лесу девочки

Врачи сообщили о состоянии пятилетней девочки, найденной в лесу в Нижегородской области.

«Прогнозировать сложно, но состояние в принципе не вызывает опасений. Сейчас она в реанимации, проходит обследование и определенные процедуры, у человека обезвоживание. Поэтому, как время покажет, завтра утром будем знать, переведут или нет [в обычное отделение]», — сообщили РБК в пресс-службе минздрава Нижегородской области. После первого осмотра состояние девочки оценивалось как тяжелое.

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В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

18 августа в Нижегородской области в лесу заблудилась пятилетняя девочка. Спустя три дня она была обнаружена живой. Поиски проходили круглосуточно, в них приняли участие более 1 тыс. человек. В итоге девочка отозвалась на голос. Ребенка в истощенном состоянии на вертолете доставили в Нижегородскую детскую областную клиническую больницу.

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, 18 августа девочка, находившаяся с родственником, ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК (убийство).

Теги: Нижний Новгород, новости РБК, пропавший ребенок
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