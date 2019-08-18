В США легкомоторный самолет упал на жилой дом

Небольшой легкомоторный самолет, на борту которого находились три человека, упал на один из жилых домов недалеко от американского города Покипси (штат Нью-Йорк). Об этом сообщает ABC со ссылкой на Федеральное авиационное управление (ФАУ) США.

По его данным, речь идет о самолете Cessna 303. Самолет вылетел из аэропорта, расположенного в Фармингдейле (остров Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк). Он должен был приземлиться в аэропорту Sky Acreas, который находится в округе Датчесс, штат Нью-Йорк.

О состоянии пострадавших, находившихся на борту, не сообщается. По факту падения самолета ФАУ организовало расследование.

2 августа легкомоторный самолет экстренно сел в непосредственной близости на шоссе в американском городе Паркленд (штат Флорида). В полиции подтвердили, что у самолета возникли неполадки с топливной системой, после чего пилот во время полета экстренно затормозил. Тогда в результате ЧП никто не пострадал.