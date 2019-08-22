В Афганистане погибли двое американских военных

В среду, 22 августа, в Афганистане погибли двое американских военнослужащих, пишет Reuters со ссылкой на сообщение НАТО.

В военном альянсе отказались сообщать подробности происшествия и раскрыть личности погибших до уведомления их родственников. Таким образом, за весь 2019 год в регионе суммарно погибли 14 военных США, отмечает агентство. Всего в Афганистане находятся около 14 тыс. американских военнослужащих, НАТО периодически сообщает о гибели некоторых из них.

Как уточняет Reuters, во вторник, 21 августа, президент Дональд Трамп заявил, что роль Соединенных Штатов в конфликте превратилась в «смешной» надзор и что он готов вывести из Афганистана часть войск. Однако некоторых военных необходимо оставить, чтобы сохранить в регионе «разведывательные активы», заключил Трамп.