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В Афганистане в бою погибли двое американских военных

В Афганистане в бою погибли два американских солдата, инцидент произошел 29 июля. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте операции НАТО «Решительная поддержка».

Обстоятельства гибели бойцов не раскрываются. Их имена Министерство обороны пока держит в секрете.

Военную операцию в Афганистане США начали в 2001 году в качестве ответа на теракты 11 сентября. Согласно официальным данным Пентагона, в период с 2001 по 2014 год, когда военная операция «Несокрушимая свобода» была официально завершена, погибли 2216 американских военных. В этой статистике не учитываются потери армии США, понесенные после 2014 года, когда было объявлено о начале совместной операции НАТО по поддержке афганского правительства.

США рассчитывают полностью вывести войска из Афганистана после достижения договоренности об урегулировании конфликта. Пентагон проводит переговоры с запрещенной в России группировкой «Талибан» об урегулировании ситуации в стране. По данным Reuters, в январе на переговорах был достигнута договоренность, согласно которой иностранные силы покинут Афганистан через 18 месяцев, после того как будет подписано соглашение о прекращении конфликта.

Теги: Афганистан, Армия США, потери
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