Израиль в ответ на ракетный обстрел атаковал цели в секторе Газа

Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракеты по своей территории из сектора Газа, после чего атаковала несколько военных объектов группировки ХАМАС, говорится на странице военного ведомства в Twitter.

Отмечается, что это пятая выпущенная ракета из Газы за последние шесть дней. При этом после сообщения об ответной атаке Армия обороны Израиля заявила о еще одной ракете из Газы. Информации о пострадавших и ущербе после обстрелов нет.

Сектор Газа, подконтрольный ХАМАС, регулярно обменивается с Израилем ракетными ударами, обычно они не приводят к человеческим жертвам. На границе происходят и другие инциденты — в середине августа израильские военные из танка застрелили несколько палестинцев, которые пытались пересечь границу сектора Газа, заподозрив в них террористов.