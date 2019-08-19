Downdetector сообщил о глобальном сбое в работе Instagram

Downdetector сообщил о глобальном сбое в работе Instagram

Сервис Downdetector, отслеживающий работу различных интернет-ресурсов, сообщил о проблемах Instagram. Люди жалуются, что не могут войти в социальную сеть: 83% обращений связаны именно с этой проблемой. 13% говорят о невозможности загрузить Instagram.

По данным Downdetector проблемы с Instagram наблюдаются в Германии, Франции, Бразилии, Австрии, Испании. В России основные проблемы фиксируются в Москве и ближнем Подмосковье.

Пользователи Downdetector отмечают, что проблемы в работе сервиса ежедневно продолжаются с 14 августа.