Появилось видео приветствия главы Финляндии Путину на русском языке

Президент Финляндии Саули Ниинистё перед началом переговоров с Владимиром Путиным в президентском дворце в Хельсинки приветствовал его по-русски. Видео опубликовал телеканал RT.

Путин приехал во дворец на автомобиле Aurus, президент Финляндии пожал ему руку на красной ковровой дорожке. После того, как визитер расписался в гостевой книге, они прошли в зал заседаний, где Ниинистё обратился к коллеге: «Добро пожаловать, господин президент».

Накануне, 20 августа, Путин проводил переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. На следующий день Макрон в своем Facebook опубликовал запись на русском языке: «Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока», — начиналась она.