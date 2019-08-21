Путин фразой «Россия не рвется» ответил на ситуацию с Советом Европы

Россия не рвется в Совет Европы, и если страну не хотят там видеть, Москва может обойтись без членства в этой организации. Об этом президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам встречи с финским коллегой Саули Ниинистё в Хельсинки, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Путин ответил на вопрос финского журналиста, указавшего на то, что Россия не соблюдает правила организации. В частности, представитель прессы напомнил о разгоне протестов в Москве. «Что касается нашей работы в Совете Европы. Мы туда не рвемся. Если нас там не хотят видеть, мы готовы обойтись без этого», — ответил президент России.

При этом Путин напомнил, что если Россия покинет СЕ, ее граждане потеряют право обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). «Тогда те люди, об интересах которых вы проявляете такую нежную заботу, не смогут обратиться в ЕСПЧ. Не думаю, что это является лучшим способом строительства единой Европы от Лиссабона до Владивостока», — заметил он.

Совет Европы был создан в 1949 году. В 1996 году Россия вступила в эту организацию и ратифицировала Европейскую конвенция о защите прав человека и основных свобод — один из основополагающих документов СЕ. Тем самым Москва обязалась привести свое законодательство в соответствие с конвенцией. Однако в 2014 году российская делегация лишилась большей части полномочий в Парламентской ассамблее СЕ из-за событий в Крыму и на востоке Украины. После этого Россия на время прекратила участвовать в ПАСЕ. К работе в рамках ПАСЕ Москва вернулась лишь в 2019 году, когда ей вернули полномочия.