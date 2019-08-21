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Политика ,  
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Путин заявил о необходимости восстановления отношений России с ЕС

Россия заинтересована в полноформатном восстановлении отношений с Евросоюзом. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Путин также отметил, что государство рассчитывает на то, что новое руководство ЕС «проявит позитивный настрой на поддержание взаимовыгодных партнерских отношений».

Президент отметил, что Финляндия поддержала решение о возвращении прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Президент подчеркнул, что России и ЕС следует непредвзято относиться друг к другу, объективно оценивать все происходящие в странах процессы и вместе искать решение для возникающих вопросов.

Политика
Путин прибыл в Финляндию

Российский лидер прибыл 21 августа в Финляндию с рабочим визитом по приглашению Ниинистё. В Кремле сообщали, что основными темами обсуждения станут ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и отношения России с ЕС в контексте председательства Финляндии в Совете Евросоюза. Отмечалось, что часть переговоров глав государств пройдут тет-а-тет.

Теги: Владимир Путин, Финляндия, Евросоюз
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