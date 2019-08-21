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Власти Москвы пообещали увеличить доплаты к пенсиям для жителей города

Правительство Москвы планирует повысить городской стандарт минимального дохода пенсионеров. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время встречи с жителями Зеленограда, говорится на сайте московского правительства.

«Мы обязательно в ближайшее время рассмотрим увеличение минимальной пенсии. Насколько — мы еще раз посчитаем», — сказал он.

Экономика
Собянин сохранил минимальную пенсию на 2019 год на уровне ₽17,5 тыс.

Собянин добавил, что на следующей неделе этот вопрос рассмотрят в правительстве Москвы. По его словам, доходы бюджета позволяют увеличить доплаты к пенсиям. Он отметил, что поступления в бюджет от подоходного налога растут. «Это первый признак того, что экономика нормально развивается», — сказал мэр.

В 2018 году минимальный размер пенсии для неработающих пенсионеров повысили на 3 тыс. руб., до 17,5 тыс. руб. В середине декабря прошлого года Собянин подписал документ, сохранивший этот размер выплат на 2019 год.

Теги: Москва, пенсии, Сергей Собянин
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Собянин сохранил минимальную пенсию на 2019 год на уровне ₽17,5 тыс.
Экономика
Власти Москвы повысили пенсии и пособия
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