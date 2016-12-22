Собянин сохранил минимальную пенсию на 2019 год на уровне ₽17,5 тыс.
Экономика, 03:45
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Собянин сохранил минимальную пенсию на 2019 год на уровне ₽17,5 тыс.
Минимальный размер пенсии для неработающих пенсионеров, который в текущем году увеличился до 17,5 тыс. руб., в 2019 году изменен не будет. Такое решение принял мэр столицы Сергей Собянин, подписав соответствующий документ.
«Установить величину городского социального стандарта в целях определения размера региональной социальной доплаты к пенсии <…> в размере 17,5 тыс. рублей», — говорится в документе.
Постановление мэра вступит в силу с 1 января 2019 года. Контролировать выполнение этого постановления будет заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В конце прошлого года Сергей Собянин увеличил размер минимальной пенсии, выплачиваемой пенсионерам Москвы, на 3 тыс. руб. — до 17,5 тыс.