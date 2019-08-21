В шахте в Свердловской области обвалом породы заблокировало рабочего

В шахте в Свердловской области обвалом породы заблокировало рабочего

Рабочего заблокировало в шахте в Свердловской области при обрушении горной породы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Как пояснили РБК в пресс-службе UC Rusal, это произошло на шахте «Ново-Кальинская» под Североуральском. Причиной обвала горной породы стал горный удар, локальное подземное землетрясение. Рабочий получил травмы.

«На предприятии создана комиссия для расследования причин инцидента. Шахта продолжает работу в штатном режиме», — добавили в UC Rusal.

Шахтой, на которой добывают бокситовую руду, владеет компания «Севуралбокситруд», она, в свою очередь, входит в UC Rusal.

В «Севуралбокситруде» агентству ТАСС рассказали, что 49-летний рабочий по-прежнему заблокирован, в настоящее время ведутся горноспасательные работы.