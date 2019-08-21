В подмосковной Коломне из-за нераскрывшегося парашюта разбился мужчина

В районе Коломны в Подмосковье погиб парашютист, совершавший любительский прыжок. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК.

По предварительным данным, инцидент случился в 14:30. Мужчина, у которого уже был опыт в этом виде спорта, прыгал с парашютом в составе группы на территории авиационного спортивного клуба в Коломне.

Когда основной парашют не раскрылся, он попытался выпустить запасной, «однако в виду малой высоты избежать столкновения с землей не удалось», отмечается на сайте СК. Из-за полученных травм мужчина умер на месте.

После гибели парашютиста начали доследственную проверку. По ее итогам примут процессуальное решение.