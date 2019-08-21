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Ресторан «Армения» закрыл соцсети после иска из-за акции 27 июля

Ресторан «Армения» ограничил доступ к своей странице в Facebook. При попытке перейти в аккаунт заведения в соцсети (с сайта restoranarmeniya.ru) отображается сообщение «К сожалению, этот контент сейчас недоступен». Согласно СПАРК, ресторан, расположенный по адресу: Тверская улица, 17, принадлежит компании ООО «Анкор», которая подала в суд на организаторов несогласованной акции 27 июля. Номер телефона, указанный в карточке компании в базе данных, также заявлен на сайте ресторана.

«Мы не комментируем. Руководства нет на месте, а сотрудники не комментируют. Ни на какие вопросы мы не отвечаем», — заявили РБК в ресторане «Армения».

Как отмечал «Коммерсантъ», после иска пользователи соцсети снизили рейтинг ресторана на странице в Facebook с пяти до двух баллов. Отмечалось, что большинство негативных комментариев появилось в аккаунте заведения в течение трех дней после того, как стало известно о подаче иска.

Сайт рекомендаций TripAdvisor временно приостановил прием отзывов пользователей о ресторане, так как «он привлек к себе повышенное внимание в связи с недавним событием и получил большое количество отзывов, не основанных на личном опыте», говорится на странице «Армении» там.

Пользователи Facebook, которые критиковали заведение, упоминали при этом одноименный магазин, расположенный в одном помещении с рестораном.

Запись в facebook пользователя Виталий Манский

Как рассказал РБК управляющий магазина, у заведений разные владельцы. «Мы в одном здании находимся, но у нас магазин «Армения», а там ресторан». Он отметил, что у магазина нет страницы в Facebook, есть лишь недействительный сайт armeniashop.ru и страница в Instagram. «У нас ООО «Корвет», — сказал управляющий магазина «Армения». Согласно СПАРК, заведение этой компании располагается по адресу: ул. Тверская, 17 пом. V, ком. 8.

Политика
С организаторов несогласованных акций в Москве потребовали ₽13 млн

В середине августа в столичные суды поступило три иска к организаторам несогласованных акций в Москве на общую сумму более 13 млн руб. — от «Мосгортранса», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор». Ответчиками по всем искам указаны несколько незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, включая Илью Яшина, Любовь Соболь, Ивана Жданова, а также основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный и другие сотрудники ФБК.

Как отмечает истец от ООО «Анкор» в заявлении, ему пришлось приостановить работу своего заведения общественного питания днем 27 июля с целью «сохранения имущества, непричинения вреда персоналу и посетителям. Упущенную выгоду компания оценила в 551 тыс. руб.

Теги: Москва, митинг, новости РБК
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С организаторов несогласованных акций в Москве потребовали ₽13 млн
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