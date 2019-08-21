Ресторан «Армения» закрыл соцсети после иска из-за акции 27 июля

Ресторан «Армения» ограничил доступ к своей странице в Facebook. При попытке перейти в аккаунт заведения в соцсети (с сайта restoranarmeniya.ru) отображается сообщение «К сожалению, этот контент сейчас недоступен». Согласно СПАРК, ресторан, расположенный по адресу: Тверская улица, 17, принадлежит компании ООО «Анкор», которая подала в суд на организаторов несогласованной акции 27 июля. Номер телефона, указанный в карточке компании в базе данных, также заявлен на сайте ресторана.

«Мы не комментируем. Руководства нет на месте, а сотрудники не комментируют. Ни на какие вопросы мы не отвечаем», — заявили РБК в ресторане «Армения».

Как отмечал «Коммерсантъ», после иска пользователи соцсети снизили рейтинг ресторана на странице в Facebook с пяти до двух баллов. Отмечалось, что большинство негативных комментариев появилось в аккаунте заведения в течение трех дней после того, как стало известно о подаче иска.

Сайт рекомендаций TripAdvisor временно приостановил прием отзывов пользователей о ресторане, так как «он привлек к себе повышенное внимание в связи с недавним событием и получил большое количество отзывов, не основанных на личном опыте», говорится на странице «Армении» там.

Пользователи Facebook, которые критиковали заведение, упоминали при этом одноименный магазин, расположенный в одном помещении с рестораном.