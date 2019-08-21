Мосгорсуд оставил в СИЗО семерых украинских моряков

Мосгорсуд оставил под арестом еще семерых украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Мосгорсуд оставил постановление Лефортовского районного суда Москвы в отношении Василия Сороки, Андрея Артеменко, Владимира Варимеза, Олега Мельничука, Владислава Костышина, Сергея Чулибы и Виктора Беспальченко без изменения, жалобу без удовлетворения», — сказали в пресс-службе.

16 августа Мосгорсуд оставил в СИЗО шестерых моряков.

«Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщал, что переговоры об обмене россиян и украинцев, удерживаемых на территории двух стран, вышли на финишную прямую. Собеседник отмечал, что планируется передать украинских моряков, задержанных у Керченского пролива в ноябре 2018 года. Источник РБК добавил, что решение о передаче моряков приняли уже давно. По его словам, скорее всего, она произойдет в августе.